Смольный на двое суток объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров

Установившаяся в Петербурге погода вынудила городское правительство объявить "желтый" уровень опасности сразу на двое суток. Он будет действовать с 20 по 22 июня, причиной названа высокая пожарная опасность.

"По информации Росгидрометцентра, с 15 часов 20 июня до 15 часов 22 июня на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень из-за высокой пожарной опасности", — сообщила 19 июня пресс-служба губернатора.

"Желтый" уровень погодной опасности соответствует потенциально опасной погоде. В Смольном рекомендовали водителям воздержаться от поездок, а пешеходам — проявлять "особую осторожность".

Ранее в понедельник комитет по благоустройству уведомил горожан о том, что поливает улицы для охлаждения дорог. На прошлой неделе Смольный ввел в Петербурге противопожарный режим до конца июня. Горожанам запрещен въезд в леса и на особо охраняемые природные территории, а также разведение там огня.

Фото: ЗАКС.Ру