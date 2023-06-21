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Новости 10:13

Моргенштерн* получил штраф по иноагентской статье

фото ЗакС политика Моргенштерн* получил штраф по иноагентской статье

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на 40 тысяч рублей по статье об отсутствии в публикациях пометки о том, что он иностранный агент (часть 4 статьи 19.34 КоАП), передаёт "Медиазона"**.

По "иноагентской" административной статье для физлиц предполагается санкция до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — до 500 тысяч рублей.

Поводом для составления протокола стали посты в Telegram-канале исполнителя. Среди них были записи "привет", "оч красивые фотки закинул, посмотрите плиз" и "ура!" (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Моргенштерна* внесли в реестр иностранных агентов в мае текущего года.

Ранее рэпера дважды штрафовали за пропаганду запрещённых веществ в исполняемых композициях. В прошлом году он решил покинуть страну после того, как его творчеством заинтересовались Следственный комитет и лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

*Минюст внёс Алишера Моргенштерна в единый реестр иностранных агентов 

**Минюст внёс "Медиазону" в единый реестр иностранных агентов 

Фото: ЗАКС.Ру


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