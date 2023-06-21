Депутаты приняли закон об исполнении бюджета Петербурга за 2022 год

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 21 июня в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об исполнении бюджета за 2022 год, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Доход города за прошедший год составил 1,16 трлн рублей. Документ отправлен на подписание губернатору.

Напомним, во время представления документа вице-губернатором Алексеем Корабельниковым "яблочник" Борис Вишневский требовал раскрыть данные о расходовании средств из резервного фонда. Часть из них, по словам чиновника, была направлена на поддержку военнослужащих, а также на строительство инфраструктуры в Мариуполе.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру