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Новости 11:15

Либертарианец Светов* оштрафован на 40 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента

фото ЗакС политика Либертарианец Светов* оштрафован на 40 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента

Либертарианец Михаил Светов* получил штраф в размере 40 тысяч рублей ввиду отсутствия маркировок своих материалов плашкой иностранного агента, информирует "Медиазона"**.

Поводом для административного дела стало отсутствие соответствующей пометки в видео под названием "Смерть Сталина".

Минюст признал Светова* иностранным агентом в ноябре 2022 года. Сам политик сейчас находится вне пределов России.

*Минюст внёс Михаила Светова в единый реестр иноагентов

**Минюст внёс "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: pixabay


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