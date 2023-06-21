Либертарианец Светов* оштрафован на 40 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента

Либертарианец Михаил Светов* получил штраф в размере 40 тысяч рублей ввиду отсутствия маркировок своих материалов плашкой иностранного агента, информирует "Медиазона"**.

Поводом для административного дела стало отсутствие соответствующей пометки в видео под названием "Смерть Сталина".

Минюст признал Светова* иностранным агентом в ноябре 2022 года. Сам политик сейчас находится вне пределов России.

*Минюст внёс Михаила Светова в единый реестр иноагентов

**Минюст внёс "Медиазону" в единый реестр иноагентов

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