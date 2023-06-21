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Новости 11:43

Телекомпанию "Русский репортаж" оштрафовали на полмиллиона рублей за "ЛГБТ-пропаганду"

фото ЗакС политика Телекомпанию "Русский репортаж" оштрафовали на полмиллиона рублей за "ЛГБТ-пропаганду"

Савеловский суд Москвы назначил штраф в размере 500 тысяч рублей телекомпании "Русский репортаж". В одной из сцен показанного ею сериала "Сделано в Италии" усмотрели признаки так называемой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ст. ч. 2 ст. 6.21 КоАП).

Роскомнадзор составил протокол в конце мая, отмечает "Медиазона"*. Первоначально телекомпания возражала против привлечения к административной ответственности, однако на заседании ее представители с судебным решением согласились.

Закон о полном запрете "ЛГБТ-пропаганды" президент подписал в декабре прошлого года.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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