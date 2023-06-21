ЛДПР определилась с кандидатом в мэры Москвы

ЛДПР выдвинула кандидатом в мэры Москвы вице-спикера Государственной думы Бориса Чернышова, передает "Интерфакс".

32-летний политик окончил МГУ и, как сообщается на сайте Госдумы, имеет почетное звание профессора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Выборы столичного градоначальника пройдут в три дня - с 8 по 10 сентября. Единороссы выдвинули на них кандидатуру действующего мэра Сергея Собянина, возглавляющего Москву с 2010 года. От КПРФ в электоральной процедуре хочет участвовать 79-летний Геннадий Зюганов, "Новые люди" выдвинули кандидатом другого вице-спикера Госдумы - Владислава Даванкова.

фото: duma.gov.ru