Смотревшего послание Путина с лапшой на ушах депутата оштрафовали еще раз

Депутата Самарской губернской Думы от КПРФ Михаила Абдалкина, получившего известность благодаря перформансу с лапшой на ушах, оштрафовали по еще одному протоколу.

На этот раз суд привлек его к ответственности по статье о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП), оштрафовав на 2,5 тысячи рублей. Депутат выложил на своей странице во "ВКонтакте" песню, внесенную в реестр экстремистских материалов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале адвокат коммуниста Алексей Лапузин.

Напомним, что Абдалкин прославился видеороликом, на котором он смотрит послание президента Федеральному собранию с лапшой на ушах. Суд счел это "дискредитацией армии" (ст. 20.3.3 КоАП) и оштрафовал на 150 тысяч рублей.

Фото: скриншот видео из YouTube-канала Михаила Абдалкина