За нападение на полицейского петербуржец получил штраф

Московский районный суд Петербурга приговорил к штрафу в размере 170 тысяч рублей геолога Артура Буреева, которого признали виновным в нападении на представителя власти (ст. 318 УК). Поскольку фигурант до суда находился в СИЗО, штраф снизили до 100 тысяч рублей, передает объединенная пресс-служба городских судов.

В уголовном деле два эпизода. Его завели после того, как в пьяном виде Буреева задержали за курение в Пулково и он попытался ударить силовика в отделе полиции при аэропорте.

Спустя два часа, все еще оставаясь в участке, фигурант попал правоохранителю рукой по голове. Таким образом он отреагировал на требование проследовать в наркологическую больницу для освидетельствования.

Свою вину геолог признал и раскаялся.

Фото: ЗАКС.Ру