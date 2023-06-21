По делу о взятках чиновник из Ленобласти отделался штрафом

Петродворцовый районный суд Петербурга приговорил к штрафу в размере 1 млн рублей сотрудника межрайонной инспекции Гостехнадзора Ленобласти Павла Чернова. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, его признали виновным в двух эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК), которые датируются серединой прошлого года.

Суд установил, что год назад Чернов прибыл с инспекцией в Сосновый Бор, где обнаружил два экскаватора Volvo в состоянии, не позволявшем пройти техническое обслуживание. За то, чтобы вопреки дефектам техники поставить ее на учет и не привлекать к ответственности ее владельца, чиновник запросил 80 тысяч рублей. Сумму поделили на две взятки. При получении второй из них Чернова взяли с поличным сотрудники ФСБ.

Время под следствием фигурант, признавший вину и раскаявшийся, провел под арестом.

Фото: ЗАКС.Ру