ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:53

Депутат Гарнец осудил противников КРТ

фото ЗакС политика Депутат Гарнец осудил противников КРТ

Член фракции "Единая Россия" в петербургском парламенте Валерий Гарнец раскритиковал противников закона о комплексном развитии территорий, которые требовали отмены документа во время встречи общественного штаба по вопросам КРТ. Единоросс упомянул эту тему на заседании парламента, во время обсуждения законопроекта о генплане.

- То, что произошло на заседании штаба, показывает, насколько неправильно  воспринимаем мы данный закон, и как он воспринимается теми людьми, которые так вели себя, вызывающе. Благодаря председателю [Александру Бельскому] заседание не превратилось в балаган. Хотя в общем и целом сам по себе закон о КРТ очень интересный, - сказал Гарнец. 

Напомним, 19 июня члены общественного штаба подвели итоги его работы за 10 месяцев. На нем звучали включить в повестку инициативу муниципалов из МО "№72" об отмене закона о КРТ, но депутаты не поддержали это предложение. 

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Гарнец Валерий Николаевич 




Новости21 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама