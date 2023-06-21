Депутат Гарнец осудил противников КРТ

Член фракции "Единая Россия" в петербургском парламенте Валерий Гарнец раскритиковал противников закона о комплексном развитии территорий, которые требовали отмены документа во время встречи общественного штаба по вопросам КРТ. Единоросс упомянул эту тему на заседании парламента, во время обсуждения законопроекта о генплане.

- То, что произошло на заседании штаба, показывает, насколько неправильно воспринимаем мы данный закон, и как он воспринимается теми людьми, которые так вели себя, вызывающе. Благодаря председателю [Александру Бельскому] заседание не превратилось в балаган. Хотя в общем и целом сам по себе закон о КРТ очень интересный, - сказал Гарнец.

Напомним, 19 июня члены общественного штаба подвели итоги его работы за 10 месяцев. На нем звучали включить в повестку инициативу муниципалов из МО "№72" об отмене закона о КРТ, но депутаты не поддержали это предложение.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру.