Совфед одобрил закон о возможности призыва граждан с судимостью на службу по контракту

В ходе пленарного заседания члены Совета Федерации одобрили закон, который устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности для граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ (ВС РФ) во время мобилизации, военного положения или в военное время. Об этом 21 июня пишет ТАСС.

Накануне инициативу приняли депутаты Государственной думы.

Исключение составят лица, осуждённые за совершение тяжких преступлений, а также признанные виновными в совершении террористических и экстремистских преступлений, госизмене, шпионаже и посягательстве на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

Ограниченно годные россияне получат возможность заступать на службу по контракту при отсутствии у них заболеваний из перечня, установленного Минобороны.

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