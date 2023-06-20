Госдума разрешила заключать контракт о военной службе с судимыми и ограниченно годными

Госдума приняла в третьем чтении закон о возможности призыва на военную службу граждан с судимостью, следует из сообщения пресс-службы нижней палаты парламента. Также документ устанавливает возможность зачисления в ряды Вооруженных сил ограниченно годных по состоянию здоровья лиц.

Инициатива предполагает возможность зачисления на военную службу по контракту ограниченно годных или судимых лиц в период мобилизации, военного положения или в военное время. Исключение составят осужденные за совершение тяжких преступлений, а также признанных виновными в совершении террористических и экстремистских преступлений, госизмене, шпионаже и посягательстве на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

Ограниченно годные граждане смогут заключать контракт при отсутствии у них заболеваний из перечня, который будет установлен Министерством обороны.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 31 мая, его авторами выступили глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый зампред Андрей Красов.

Также во вторник Госдума приняла в третьем чтении закон об освобождении участников СВО от уголовной ответственности.

Фото: ЗАКС.Ру