Барышников занял место Четырбока в КПЗ

Депутаты Законодательного собрания 21 июня делегировали в комитет по законодательству единоросса Михаила Барышникова, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Он занял место Дениса Четырбока, который возглавил бюджетно-финансовый комитет.

Всего на вакантное место претендовали трое: Барышников, Любовь Менделеева из фракции "Справедливая Россия — За правду" и "яблочник" Александр Шишлов. Менделеева и Шишлов получили 18 и 9 голосов соответственно.

Напомним, 31 мая парламент назначил Барышникова на пост представителя Заксобрания в правительстве Петербурга. Он собирался наладить взаимодействие между исполнительной и законодательной властью.