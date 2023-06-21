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Новости 14:16

Барышников занял место Четырбока в КПЗ

фото ЗакС политика Барышников занял место Четырбока в КПЗ

Депутаты Законодательного собрания 21 июня делегировали в комитет по законодательству единоросса Михаила Барышникова, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Он занял место Дениса Четырбока, который возглавил бюджетно-финансовый комитет. 

Всего на вакантное место претендовали трое: Барышников, Любовь Менделеева из фракции "Справедливая Россия — За правду" и "яблочник" Александр Шишлов. Менделеева и Шишлов получили 18 и 9 голосов соответственно.  

Напомним, 31 мая парламент назначил Барышникова на пост представителя Заксобрания в правительстве Петербурга. Он собирался наладить взаимодействие между исполнительной и законодательной властью. 


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Упоминаемые персоны
Барышников Михаил Иванович 
Четырбок Денис Александрович 




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