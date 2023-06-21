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Муниципал 17:33

Конституционный суд не стал защищать лишенного в 2020 году полномочий депутата из Петергофа

фото ЗакС политика Конституционный суд не стал защищать лишенного в 2020 году полномочий депутата из Петергофа

Жалобы экс-мундепа города Петергофа Сергея Алексеева на указ президента России о продлении срока предоставления сведений о доходах чиновников в 2020 году не были приняты к рассмотрению Конституционным судом. Это следует из определения, появившегося на сайте КС РФ.

Алексеев избрался в местный совет Петергофа от КПРФ и пробыл депутатом меньше года. Его лишили полномочий в июле 2020-го. Поводом стала не вовремя сданная декларация о доходах и имуществе за 2019 год. 

Срок сдачи сведений о доходах был продлен Смольным в связи с пандемией коронавируса и на основании указа президента Владимира Путина. Однако на муниципальных депутатов эта пролонгация не распространялась. 

Суд решил, что президентский указ непосредственно продление срок подачи деклараций мундепами не регулировал, а значит конституционных прав Алексеева не нарушал. Внесение "изменений и дополнений в правовое регулирование" на региональном уровне в полномочия КС не входит, говорится в определении суда.

Фото: соцсети


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Алексеев Сергей Иванович 




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