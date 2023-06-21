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Муниципал 17:13

Горсуд признал недействующими 13 положений о согласовании мунпрограмм "Гражданки"

фото ЗакС политика Горсуд признал недействующими 13 положений о согласовании мунпрограмм "Гражданки"

Санкт-Петербургский городской суд признал недействующими 13 положений Порядка рассмотрения муниципальным советом МО "Гражданка" муниципальных программ. Иск к совету депутатов подала местная администрация. 

Последняя в заявлении указала, что муниципальный совет вмешивается в ее работу и забирает ее полномочия, рассказала ЗАКС.Ру депутат "Гражданки" Ирина Майорова. По ее словам, глава МА Ирина Ласкателева в суде указала на то, что совет якобы нарушает статью 179 Бюджетного кодекса и другие законы. 

В указанной статье БК сказано, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией. Там же сообщается, что представительные органы МО "вправе осуществлять рассмотрение проектов <...> и предложений о внесении изменений" в программы в том порядке, который установлен в округе.

В принятом советом "Гражданки" документе сказано, что совет рассматривает проекты муниципальных программ и предложения по их изменению до того, как администрация их утвердит (п.1). Также перечислено, какие бумаги МА должна показать совету вместе с программами (п.3), и установлены другие нормы. 

Всего в Порядке совета 18 пунктов. Горсуд признал 11 из них недействующими, сообщили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе городских судов. Речь идет о п.1, п.3, п.5.2 - 7, п.10, п.10.2, п.10.3 и п.11. Помимо этого, суд признал недействующими абзац 2 п.8 и второе предложение абзаца 1 п.9, рассказали в пресс-службе судов. 

Среди указанных пунктов нормы о том, что администрация должна показать совету муниципальные программы до их утверждения и предоставить обоснования по ним. Недействующими признаны возможность любого депутата подавать предложения по программам и другие нормы. 

Ранее ЗАКС.Ру писал о противостоянии ряда депутатов МО "Гражданка" и местной администрацией с главой муниципалитета Еленой Беляевой. Сейчас в округе не функционирует газета "Муниципальная Гражданка", не вступают в силу принятые решения, а суды рассматривают несколько исков МА к совету. 

София Саттарова


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Беляева Елена Вячеславовна 
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