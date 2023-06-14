Дела "Гражданки"

В муниципальном образовании "Гражданка" не прекращается противостояние депутатов с главой совета Еленой Беляевой и местной администрацией. Сейчас частью жизни совета стали эмоциональные споры на заседаниях, судебные разбирательства и взаимодействие с прокуратурой. Подробнее о ситуации в "Гражданке" - в материале ЗАКС.Ру.

Газета преткновения

В Калининском районном суде уже несколько месяцев идет разбирательство по иску местной администрации МО "Гражданка" к муниципальному совету и бывшему главному редактору газеты округа "Муниципальная Гражданка" Сергею Назарову. Само издание в свет не выходит, а депутаты не могут договориться между собой о способе решения проблемы.

Учредитель газеты - муниципальный совет, но назначенный главным редактором Назаров зарплату получал от местной администрации. Это не понравилось Контрольно-счетной палате, которая в 2022 году указала на нецелевое расходование средств. Тогда местная администрация "Гражданки" расторгла договор с Назаровым и предложила ему поработать безвозмездно, тот согласился, но через несколько месяцев передумал.

"Именно этот отказ Назаров считает причиной иска против него. Из 634,7 тысяч рублей, которые Администрация требует с бывшего главного редактора, 572,5 тысяч рублей — деньги, полученные Назаровым за работу главным редактором с 2020 по 2022 год, а 62,2 тысячи рублей требуют "за пользование чужими денежными средствами"", - пишет "Лениздат".

Также администрация требует сделать ее соучредителем газеты, рассказала ЗАКС.Ру глава МО Елена Беляева. По ее словам, претензии к назначению Назарова главным редактором были и у районной прокуратуры.

Депутатов же иск администрации к совету возмутил. На заседании 15 февраля совет принял решение, по которому обязал Беляеву не признавать в суде исковые требования. По мнению депутата Вадима Сафонова, глава муниципалитета не хочет, чтобы газета была подконтрольна совету, а своим единоличным решением передать ее в полномочия местной администрации она не может. Он выступает против передачи издания. Сафонов заявил, что сотрудниками газеты, помимо Назарова, были работники местной администрации.

- Глава местной администрации фактически диктовала главному редактору, что делать, а что не делать. Из-за этого и появился конфликт, из-за этого судебные дела. Это ненормально. <...> А теперь, если они получат права учредителя, это будет не газета, это будет цензурируемое издание, никакая критика местной администрации будет невозможна, позицию депутатов будут публиковать только в том случае, если она целиком и полностью совпадает с позицией местной администрации, - сказал Сафонов в разговоре с ЗАКС.Ру.

Беляева же заявила, что муниципальным депутатам никто не мешал публиковать материалы в газете. Цензуры в издании тоже не было, отметила глава МО.

- У депутатов никогда не было проблем с публикацией материалов в газете "Муниципальная Гражданка". <...> Никто не оспаривает, что учредителем газеты является совет. Администрация не собирается забирать газету. Администрация выходит с вопросом стать соучредителем, потому что нарушены были ее права, - сказала Беляева.

Депутаты "Гражданки" на заседании 15 февраля решили изменить и положение о газете. В частности, они захотели оплачивать издание из собственных средств, которые предусмотрены на функционирование совета. Глава местной администрации Ирина Ласкателева, Беляева и представительница прокуратуры заявили, что так делать нельзя.

- Если этот акт будет принят, это будет очередное мертворожденное дитя. Поскольку, в соответствии с бюджетным законодательством: со статьями 135, 131 федерального законодательства, 26 статьей закона Санкт-Петербурга - мы имеем право как муниципальный совет расходовать бюджетные средства исключительно на содержание представительного органа, - заявила Беляева на заседании.

Издание же газеты в эту категорию не входит, считает глава МО. Большинство депутатов все же решили поменять положение о газете. Но для вступления документа в силу, он должен быть опубликован в газете, а она без главного редактора не функционирует.

- Газета не выходит по правовой причине. Потому что депутаты приняли решение, которое заблокировало выход газеты. Депутаты, внесшие этот проект решения, заведомо незаконный, приняли его, дальше они не договорились друг с другом по кандидатуре главного редактора. И теперь депутаты бездействуют на протяжении более трех месяцев, не исполняются вопросы местного значения, не публикуются акты, - рассказала глава МО Беляева.

На последнем заседании совета депутат Ирина Майорова безрезультатно предлагала внести подготовленные ею правки в положение. По ее словам, новое решение поможет убрать все спорные моменты и возобновить выпуск "Муниципальной Гражданки".

Беляева с ней не согласилась. Глава муниципалитета считает, что надо полностью отменить принятое 15 февраля положение о газете и вернуться к прежнему документу, который никто не оспаривал. В разговоре с ЗАКС.Ру Беляева заявила, что вносила на рассмотрение документ об отмене нового положения о газете, но депутаты его поддерживать отказались.

Новая печать

Пока совет не мог принять решения для возобновления выпуска своей газеты, местная администрация, как оказалось, без дела не сидела. На заседании совета 17 мая глава МА Ласкателева рассказала, что администрация создала свою газету - регистрацию от Роскомнадзора она получила 10 марта. Первый номер новой газеты вышел 12 мая. Ласкателева заявила, что должным образом оповещала депутата и руководителя комиссии по связям с общественностью Павла Вербицкого. Он же информацию коллегам не передал. На заседании депутаты согласились, что вина Вербицкого в отсутствии их информирования есть. Правда и глава МО Беляева могла рассказать совету о новой газете, заявила на заседании Майорова:

- То, что вы 19 числа, как глава нашего совета, сочли ненужным нас об этом информировать или сделать замечание Вербицкому, сказать на совете: "Павел Анатольевич, вам было послано письмо, вы на него не отреагировали"... Понимаете, это был бы шаг на встречу, - обратилась Майорова к Беляевой.

Депутат Александр Гребенкин высказался в защиту Вербицкого. По его словам, почти все члены совета имеют постоянную работу не в муниципалитете и иногда могут пропустить какое-нибудь письмо.

- Для нас сюрприз, что вышла газета, конечно. Администрация сегодня играет и ведет политику против совета - это факт. <...> Нужна коммуникация, потому что не все документы читаются, депутаты работают, Павел тоже работает. Конечно, нужны формы коммуникации, сегодня они разрушены, сегодня конечно же побеждает администрация. Сегодня все идет в сторону централизации, мы становимся частью вертикали власти и совет здесь теряет свои позиции, - добавил Гребенкин.

В новом издании публиковать решения совета для вступления их в силу не могут. Для этого требуется изменить Устав муниципального образования, заявила депутатам глава МА Ласкателева. Депутат Майорова отметила, что на правку документа уйдет много времени.

- Это надо будет проводить публичные слушания. То есть это процесс такой нескорый. И для изменения Устава, если вы помните, нужно будет 14 человек, а у нас такое редко бывает, - сказала Майорова.

Глава совета Беляева в разговоре с ЗАКС.Ру добавила, что кроме изменений в Устав потребуется сделать выпуск газеты регулярным. Пока же у газеты был только один выпуск, напомнила Беляева.

От иска к старой газете "Муниципальная Гражданка" администрация отказываться не намерена, отметила Ласкателева на последнем заседании совета. Рассмотрение дела в Калининском районном суде должно продолжиться 23 июня.

Это, правда, не единственный судебный процесс по газете "Муниципальная Гражданка". В мае местная администрация подала еще один иск к совету. В объединенной пресс-службе судов Петербурга ЗАКС.Ру сообщили, что МА просит признать недействующим принятое 15 февраля положение по изданию. Также администрация настаивает на неких мерах предварительной защиты, уточнили в пресс-службе. Предварительное заседание по делу назначено на 27 июня.

Непубличные решения

Нефункционирование муниципальной газеты влияет и на решения совета. Депутаты их принимают, но документы в силу не вступают, так как для этого должны быть опубликованы. Такая судьба постигла новый регламент заседаний совета. В новой версии собственных правил большинство депутатов "Гражданки" решили изменить систему голосования: при присутствии в зале заседания уклониться от волеизъявления нельзя и выбрать можно только "за" или "против" - вариант "воздержался" исключается. Также в новой версии регламента прописано, что собрать заседание совета можно, даже если его председатель против этого.

Эти изменения были приняты после того, как Беляева якобы не созывала внеочередные заседания совета, хотя этого требовали депутаты, рассказали ЗАКС.Ру сами члены совета. Такая ситуация повторилась три раза в начале 2023 года, уточнил Сафонов.

Обнародовать в 2023 году "Гражданке" удалось только два документа по бюджету. В этом муниципалитету помогла газета администрации Калининского района. Остальные решения депутатов так и остаются формально не вступившими в силу.

Депутат "Гражданки" от "Единой России" Сергей Еремеев считает, что проблему с опубликованием документов без функционирующей муниципальной газеты можно решить - было бы желание. Он напомнил, что решение совета по бюджету смогли опубликовать в районной газете, и оно вступило в силу. По словам Еремеева, депутаты также хотели обнародовать решение по регламенту собственных заседаний, направив необходимый запрос в администрацию района. Последовал ли ответ и каков он был, совету не сообщили, заявил Еремеев.

Глава муниципалитета Беляева в разговоре с ЗАКС.Ру сказала, что может сделать предположение о причинах неопубликования решений совета в газете района:

- Районная газета - это газета исполнительного органа государственной власти, которая финансируется за счет бюджета города. Основным источником для публикования муниципальных НПА (нормативно-правовых актов - прим. ЗАКС.Ру) является муниципальное СМИ, которое финансируется за счет бюджета муниципального образования. Что касается бюджета, есть такое понятие как консолидированный бюджет Российской Федерации, и местный бюджет, в том числе, является частью консолидированного бюджета. Исходя в том числе из этих позиций вопросы, связанные с бюджетом, с учетом социальной значимости, были возможны к опубликованию в газете администрации района. А все остальные вопросы, которые регулируют деятельность совета, он должен решать самостоятельно, - сказала Беляева.

Депутат Сафонов сообщил ЗАКС.Ру, что в районной прокуратуре ему указали на невозможность опубликовать решения в муниципальной газете из-за отсутствия главного редактора и в районной - из-за отказа администрации района. Депутат посчитал этот ответ не полным и не обоснованным. Об этом он заявил в своей жалобе в прокуратуру Петербурга, попросив проверить законность и обоснованность ответа из районной прокуратуры. Также Сафонов в обращении попросил признать действия Беляевой по неопубликованию решений - воспрепятствованием работе МО - и потребовать от нее исполнения обязанностей.

В ведомстве Сафонова оповестили, что обращение получили и перенаправили его в районный орган. Тогда мундеп написал уже в генеральную прокуратуру (документ есть в распоряжении редакции). В очередном обращении Сафонов просит уже проверить и действия прокуратуры Петербурга, а также дать оценку действиям Беляевой.

Районная прокуратура внимательно следит за событиями в муниципальном совете и опротестовывает его решения, даже те, которые так и не могут вступить в силу. Депутаты иногда прислушиваются к ведомству, но озвучивают и свое несогласие. Так, например, совет 29 марта внес небольшие правки в положение о газете, но вместе с ним отправил в прокуратуру восьмистраничное возражение. На заседании же 17 мая принять решения по протестам ведомства депутатам не удалось.

Ситуацией с неопубликованием решений недоволен депутат совета от "Единой России" и юрист Еремеев. По его мнению, вне зависимости от качества документа его надо исполнять.

- Они (решения - прим. ЗАКС.Ру) блокируются, не исполняются. А какие бы они не были плохие - тут оценку давать должны другие органы. Но, в любом случае, если совет их принял, их надо исполнять. <...> Получается, что я прихожу на совет, мы что-то принимаем, а потом это не работает, не публикуется - и зачем я хожу на советы, что-то слушаю и принимаю решения? - задался вопросом Еремеев.

Если кто-то считает документ неправильным, то его могут оспорить в суде, отметил депутат. Он уточнил, что подобные иски уже есть, но это не отменяет необходимость опубликовать принятые советом решения.

И еще иск

Одна из тем для спора в "Гражданке" - муниципальные программы. О способе их формирования депутаты и администрация спорили еще в 2022 году.

- У нас сегодня бюджет состоит из муниципальных программ. Муниципальные программы единолично утверждает глава местной администрации. Когда нам, депутатам, в совет приносят проект бюджета на следующий год, то внести туда какие-то изменения… Я не знаю…, - заявил Сафонов.

В ноябре 2022 года депутаты решили это исправить. В принятом ими новом порядке сказано, что совет должен рассмотреть проекты муниципальных программ до того, как их утвердит местная администрация. В этих программах определяется, на что именно и какие суммы пойдут из бюджета.

Администрация в марте 2023 года подала иск об оспаривании порядка рассмотрения советов муниципальных программ. По словам Сафонова, депутаты об иске узнали случайно.

- Ни Ласкателева, ни Беляева нам ничего об этом не рассказывали. Только когда появилось письмо о необходимости проведения внеочередного заседания, Беляева прислала письмо, где общими фразами рассказала о том, что это исковое заявление подано в опротестование нашего решения по внесению изменений в положение о бюджетном процессе, - рассказал мундеп.

Очередное заседание суда прошло 13 июня. Сафонов в своем Telegram-канале написал, что Беляева в суде фактически встала на сторону истца, хотя представляет ответчика.

До этого в разговоре с ЗАКС.Ру Беляева отметила, что местная администрация подала иски по решениям, которые, по мнению администрации, затрагивают их права. Глава МО добавила, что к этим же решениям были протесты прокурора, которые не были удовлетворены советом. Выяснять же отношения в суде - нормальная ситуация для цивилизованного и правового общества, считает Беляева.

- Решения муниципального совета не должны противоречить законодательству. Поэтому, если есть некий юридический спор и депутаты не могут его решить - разные точки зрения - прокуратура выходит как надзирающий орган с протестом. Совет либо удовлетворяет протест, либо нет. В нашем случае совет не удовлетворил три протеста. Что следует за этим, реакция какая? Суд. Это цивилизованный способ решения юридических вопросов. В суде и муниципальный совет, и администрация будут разбираться в рамках правовых позиций.

Корни споров

Действующий совет МО "Гражданка" сформировали по итогам выборов 2019 года. Большинство мест в муниципалитете заняли сторонники "Движения демократического обновления", созданного Михаилом Амосовым после его выхода из партии "Яблоко". Формально представители ДДО выдвигались от "Справедливой России". Так в совет попали глава муниципалитета Елена Беляева, депутаты Вадим Сафонов, Ирина Майорова и другие. Руководящие должности в местной администрации тоже получили члены ДДО: главой стала Ирина Ласкателева, а ее замом - Антон Басин.

Через два с небольшим года ряды "Движения демократического обновления" поредели. Из организации ушло руководство МО "Гражданка" в лице Беляевой, Ласкателевой и Басина.

Теперь на заседаниях совета регулярно происходят перепалки между депутатами, главой и представителями администрации. Некоторых членов совета такое положение дел не устраивает. Депутат от "Справедливой России" Марина Моисеева на последнем заседании совета 17 мая предложила коллегам заняться своими прямыми обязанностями:

- Заняться нашей непосредственной работой: благоустройство района, решение социальных проблем. А не вот этим словоблудием, которым мы уже которое заседание занимаемся. У нас появился какой-то юридический офис: бумажка на бумажку, бумажке бумажка, какой юрист кого переиграет, - возмутилась Моисеева.

Свое недовольство высказал коллегам и депутат от "Единой России" Андрей Будников. Он косвенно назвал происходящее в совете "безумием" и заявил, что "хороши" обе стороны конфликта.

- В районе говорят: "Вы что там устроили?". Цирк устроили, это просто невероятно. Надо где-то разорвать этот порочный круг, - сказал Будников.

Муниципальный депутат Еремеев рассказал ЗАКС.Ру, что в совете происходит "междоусобная борьба", которая проявляется и в эмоциональных речах на заседаниях. Он заявил, что причин конфликта не знает.

- Есть оппозиционная сила, которая большинство мест в совете имеет, и конфликт между ними. Мы как члены "Единой России" в стороне стоим и просто за этим наблюдаем. <...> Это не может быть какой-то борьбой за власть - это глупо. Это просто идет внутреннее недопонимание членов и бывших членов одной ячейки, - сказал Еремеев.

По мнению Сафонова, причина конфликта в изменении позиции Беляевой. Ее выборы главой совета он назвал "катастрофической кадровой ошибкой".

- На тот момент, когда наш созыв избирался и депутаты выбирали ее председателем совета, конечно, мы не думали, что вот так всё повернется. И не было ощущения, что в человеке проснется это единоначалие. Просмотрели. <...> У нас есть большая общероссийская системная беда. У нас, к сожалению, людей, которые были бы убежденными сторонниками коллективного принятия решений, крайне мало. Тех, кто кланяется перед начальством много. Когда человек, который всю жизнь привык кланяться перед начальством, дорывается до реального рычага власти, до реальной возможности управления, он сам становится таким же местечковым корольком, который не признает ничьего мнения, кроме своего собственного, - сказал Сафонов.

Аналогичная ситуация произошла у членов ДДО и с главой местной администрации, отметил Еремеев. По его словам, муниципальная власть устроена таким образом, что у совета нет рычагов для давления на главу местной администрации, если она не хочет что-то делать.

- Они попались на такую интересную штуку. Выбрали главу администрации, которая всем подходила на тот момент, и господину Амосову в том числе, а потом они решили отделиться, - сказал "единоросс".

По его словам, междоусобная борьба депутатов вышла за рамки и вредит всему МО в целом. Портится облик и муниципалитета, и района, добавил Еремеев.

Глава муниципалитета Беляева заявила ЗАКС.Ру, что никакого конфликта в совете нет. На заседаниях депутаты дискутируют, сказала председатель совета.

- У меня конфликта нет ни с кем. Моя позиция, что у нас происходит нормальный рабочий процесс. Заседания совета регулярно проходят, депутаты рассматривают вопросы, на ряд вопросов возникают разные мнения - это называется дискуссия. Просто есть уровень дискуссии. Кто-то из депутатов умеет дискутировать корректно и уважительно, а кто-то - нет, - сказала Беляева.

По ее мнению, в демократическом государстве основным приоритетом является право.

- Всё остальное - анархия и махновщина. Это не ко мне. Я как-то планировала строить с ними правовое государство и работать по закону, - заявила глава МО "Гражданка".

София Саттарова