Комиссия ЗакСа поддержала увеличение штрафов за нарушения в области охраны труда

Члены комиссии петербургского ЗакСа по социальной политике и здравоохранению поддержали проект федерального закона, предусматривающий увеличение штрафов за нарушения в сфере охраны труда.

Как сообщает пресс-служба Мариинского дворца, речь идет об ответственности работодателя, подписавшего коллективный договор, применительно к работе в опасных и вредных условиях. Инициатива также призвана привести в соответствие КоАП и и трудовое законодательство.

На сегодняшний день нарушивший правила охраны труда работодатель может быть оштрафован на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Авторы законопроекта хотят выделить в отдельный состав нарушения, связанные с коллективным договором и работой во вредных условиях, и штрафовать за такие нарушения на сумму от шести до десяти тысяч рублей.

"Мы поддерживаем такой подход. И это несмотря на то, что такие нарушения в контексте коллективных договоров составляют незначительную долю как в городе, так и в России", - произнес на заседании комиссии сотрудник комитета по труду и занятости Михаил Кузнецов.

Кроме того, в статью 5.31 КоАП предлагается добавить положение об ответственности самих работников, заключивших коллективный договор. Законопроект был инициирован после трагедии в кузбасской шахте в ноябре 2021 года, унесшей жизни более пятидесяти горняков.

Фото: ЗАКС.Ру