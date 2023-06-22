В ближайшее время Минтруд ожидает минимальную безработицу в России

Безработица в России будет в ближайшее время оставаться минимальной, высказал мнение в интервью ТАСС глава Минтруда Антон Котяков. Свою позицию он обосновал ростом запроса на рабочие руки в производственной сфере.

"Мы видим серьезный рост запроса в производственной сфере. <...> На сегодняшний день запрос на квалифицированные кадры устойчив в горизонте на несколько лет вперед", — заявил министр.

В связи со сложившимся положением в ближайшее время безработица будет держаться на минимуме, резюмировал Котяков. Он добавил, что еще в прошлом году наметился дефицит специалистов с рабочими профессиями. "По рабочим профессиям уже достаточно активно росли заработные платы. Именно по ним формировался дополнительный спрос со стороны предприятий", — отметил чиновник. По его словам, цифры целевого приема на технические специальности и в сфере IT были скорректированы в 2022 году.

Неделей ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что сейчас безработица в России находится на исторически низком уровне. Она уточнила, что речь идет о 2,4 миллиона человек.

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