В России могут ограничить отключение горячей воды более чем на 14 дней

Роспотребнадзор подготовил изменения в СанПиН, предусматривающие запрет муниципальным властям отключать горячую воду ради профилактических работ на срок более 14 дней, сообщили 22 июня "Известия" со ссылкой на документ. Необходимость поправок вызвана отсутствием четких требований касательно продолжительности периода летних отключений горячей воды.

"В 2021 году утратил силу СанПиН "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения...", который установил требование: отключение систем не должно превышать 14 суток в период ежегодных профилактических ремонтов", — отметили в Роспотребнадзоре. Сейчас муниципалитеты самостоятельно определяют сроки проведения работ, при этом их выполнение двухнедельный срок носит сугубо рекомендательный характер.

Сославшись на "многочисленные обращения" от граждан, санитарная служба предложила изменить требования к производству работ, ограничив их 14 сутками. В ведомстве уточнили, что за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия предусмотрена ответственность с приостановкой деятельности компании на срок до 90 суток (ст. 6.3 КоАП РФ).

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ограничить тремя сутками срок отключения горячей воды летом. Как сообщало РИА "Новости", глава Минстроя Ирек Файзуллин к идее отнесся скептически.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению/ "ВКонтакте"