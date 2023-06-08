Вице-спикер Госдумы предложил сократить срок отключения горячей воды летом

Срок отключения горячей воды летом следует сократить до трех дней, полагает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). По его мнению, соответствующую практику следует сперва внедрить в Москве, а потом распространить на всю Россию.

Чернышов обратился к министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с просьбой сообщить, имеются ли сейчас какие-либо препятствия, которые бы не позволили уменьшить срок отключений горячей воды до трех дней.

"Убежден, что современные технологии позволяют за три дня провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения в конкретном доме или районе. Предлагаю не откладывая, уже этим летом, обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня", — приводит слова парламентария РИА Новости. Депутат уточнил, что считает нужным в первую очередь уменьшить длительность работ на территории Москвы, поскольку та является "самым богатым городом России с наилучшим состоянием коммунальной инфраструктуры".

В марте ЛДПР выдвинула Чернышова в качестве кандидата на предстоящих выборах мэра Москвы. В мае он внес на рассмотрение Госдумы законопроект о штрафах за звонки с рекламой и предложил заменить уходящий из России сервис знакомств Tinder дискотеками ЛДПР.