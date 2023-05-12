Депутат Чернышов предложил штрафовать за телефонные звонки с рекламой

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) внес 12 мая на рассмотрение коллег поправки к закону "О рекламе", следует из электронной базы парламента. Парламентарий находит нужным уточнить положения закона в части распространения рекламных сообщений посредством телефонных звонков.

В пояснительной записке к проекту Чернышов сообщает со ссылкой на исследование сервиса Calltouch, что сейчас около 60% россиян регулярно сталкиваются со спам-звонками. При этом, согласно ВЦИОМ, 63% испытывают от них раздражение. В то же время договоры с организациями "включают скрытое условие о согласии на распространение рекламы", с которым граждане вынуждены соглашаться ради подписания бумаги или же они просто не догадываются о такой опции, продолжает депутат. В дальнейшем граждане сталкиваются с назойливыми звонками от распространителей рекламы.

"Действующим законодательством предусматривается возможность аннулировать такое согласие на распространения рекламы, но оно не позволяет оперативно пресечь такое распространение рекламы", — заявил Чернышов. Он предложил приравнять устный отказ от рекламы к отзыву согласия на ее получение, которое сейчас требуется от гражданина в соответствии с законом.

Если распространитель рекламы продолжит звонить и после получения устного отказа, его следует привлекать к административной ответственности, полагает либерал-демократ. Он предложил установить максимальный штраф для физлиц на отметке в 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — на уровне 20 тысяч рублей, а для юрлиц — на уровне 150 тысяч рублей. Согласно проекту, при повторном нарушении максимальная сумма штрафа может увеличиться до 100 тысяч, 200 тысяч и одного миллиона рублей соответственно.

Ранее Чернышов предлагал регламентировать просветительскую деятельность и выступал за замену Tinder дискотеками ЛДПР. В конце марта стало известно о планах ЛДПР выдвинуть депутата в качестве кандидата на выборах мэра Москвы, которые намечены на сентябрь 2023 года.