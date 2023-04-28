Либерал-демократ Чернышов задумал регламентировать просветительскую деятельность

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) внес 28 апреля на рассмотрение коллег поправки к закону "Об образовании", предполагающие введение дополнительных требований к гражданам, занимающимся просветительской деятельностью в ряде отраслей знания. По мысли депутата, это должно уберечь россиян от злоупотреблений со стороны недобросовестных наставников.

Чернышов полагает нужным обязать просветителей предоставлять ученикам программу занятий с указанием сроков, целей, задач, а также информацию об организаторах и указать на отсутствие гарантий эффективности от участия в такой программе. Это должно коснуться деятельности в сфере медицины. психологии и оккультных наук, финансовых услуг, предпринимательской деятельности, цифровых финансовых активов, применения биологически активных добавок и прочего.

Аналогичным образом либерал-демократ предлагает обязать просветителей, занятых в перечисленных выше отраслях, уведомлять контролирующие органы за 14 дней до старта планируемой программы.

"Отсутствие конкретных требований к порядку проведения просветительской деятельности приводит к распространению ложной, опасной и недостоверной информации, которая потенциально в силе навредить участнику просветительской деятельности", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Чернышов отмечает рост обращений граждан в суды с требованием вернуть деньги за неиспользованные занятия из-за несоответствия обещанных курсов их реальному содержанию, а также из-за их низкого качества. По мнению парламентария, это происходит по причине отсутствия комплексного регулирования просветительской деятельности.

В начале марта Чернышов инициировал законопроект о запрете травли учителей. Позже стало известно о планах ЛДПР выдвинуть его кандидатом на выборы мэра Москвы в сентябре 2023 года.

Фото: duma.gov.ru