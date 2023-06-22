РИА "Новости": Минцифры обсуждает снятие блокировок с части пиратских онлайн-кинотеатров

Минцифры совместно с представителями отрасли прорабатывает возможность снятия блокировок с ряда ресурсов с нелицензионным зарубежным видеоконтентом, сообщило 22 июня РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник. При этом снятие ограничений с таких сайтов может быть обставлено рядом условий.

"Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ", — приводит информагентство слова представителя отрасли.

После начала спецоперации ряд зарубежных кинокомпаний и стриминговых сервисов приостановили работу в России. Речь идет, в частности, о Sony, Disney и Netflix.

В марте замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев благожелательно высказался об идее распространения в России зарубежного контента без лицензии. В свою очередь, депутат Султан Хамзаев предлагал направлять на поддержку спецоперации выплаты от проката западных кинолент вместо их перечисления правообладателям.

Фото: ЗАКС.Ру