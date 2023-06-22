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Суд в Петербурге увеличил срок "сосновскому маньяку"

фото ЗакС политика Суд в Петербурге увеличил срок "сосновскому маньяку"

Выборгский районный суд Петербурга признал виновным в еще одном убийстве Андрея Кийко, известного на севере города как "сосновский маньяк" и до последнего времени отбывавшего 22-летний срок. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, за еще один эпизод по статье 105 УК он получил новые десять лет колонии. В совокупности его срок теперь составляет 25 лет строгого режима.

Несмотря на явку с повинной, на суде фигурант отказался от показаний и заявил, что они были даны под давлением.

Новый приговор связан с убийством девушки в парке Сосновка, имевшим место в 2005 году.

В 2008 году Кийко признали виновным в двух убийствах, восьми преступлениях сексуального характера и одиннадцати эпизодах разбоя.

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга


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