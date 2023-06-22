Российский "Всемирный фонд природы"* разорвал отношения с WWF** после его признания нежелательной организацией

Российская организация "Всемирный фонд природы"* сообщила на своем сайте о прекращении сотрудничества с международным фондом WWF (World Wide Fund for Nature**). Это связано с признанием последней организации нежелательной на территории России.

Также "Всемирный фонд природы"* сообщил о прекращении использования панды в качестве логотипа и привычной аббревиатуры.

Накануне Генеральная прокуратура объявила о признании международного WWF** нежелательной в России организацией. По версии надзорного ведомства, своей деятельностью фонд создает "угрозы безопасности в экономической сфере", а его рейтинги российских компаний якобы отличаются тенденциозностью.

*Минюст внес Всемирный фонд природы в единый реестр иноагентов

**Генпрокуратура признала фонд WWF нежелательной организацией в РФ; Минюст внес фонд WWF в единый реестр иноагентов

Фото: unsplash