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Новости 12:40

На время жары Милонов хочет перевода сотрудников на удаленку

фото ЗакС политика На время жары Милонов хочет перевода сотрудников на удаленку

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов обратился в Министерство труда и социальной защиты с просьбой разработать рекомендации для работодателей, связанные с жаркой погодой. В такие дни, считает он, необходимо переводить сотрудников (по крайней мере, имеющих проблемы со здоровьем) на удаленный режим работы.

По оценке Милонова, связанные с эпидемией COVID-19 ограничения и новые формы работы показали свою эффективность.

"Между тем, жаркая и удушливая летняя погода может влиять на здоровье не меньше, чем коронавирус", - написал единоросс в собственном Telegram-канале.

На неделе Милонов уже высказывался о последствиях жары: его возмутили купания обнаженных граждан в Ладожском озере.

фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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