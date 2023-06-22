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Новости 13:44

Шойгу заявил о приеме 114 тысяч человек на контрактную службу

фото ЗакС политика Шойгу заявил о приеме 114 тысяч человек на контрактную службу

К настоящему моменту количество принятых на контрактную службу увеличилось на 114 тысяч человек,  и их количество продолжает увеличиваться, сообщил 22 июня глава Минобороны Сергей Шойгу. Заявление прозвучало в ходе совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

"По контракту на сегодняшнее утро набрано 114 тысяч человек, это по прямому контракту, и плюс к этому 52 тысячи — это добровольцы. <...> Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии", — проинформировал Путина по видеосвязи Шойгу.

Министр также озвучил среднее количество ежедневно принимаемых на контракт граждан. "В среднем, чтобы было полное впечатление, в сутки у нас поступает на контракт 1 336 человек, — заявил он. — Фактически мы получаем каждые сутки полк".

В начале месяца Шойгу впервые с сентября озвучил данные о потерях российской армии.

Фото: kremlin.ru


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