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Новости 14:33

В Госдуме предложили уведомлять граждан через "Госуслуги" о действиях с медкартами

фото ЗакС политика В Госдуме предложили уведомлять граждан через "Госуслуги" о действиях с медкартами

Фракция "Новые люди" обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением уведомлять граждан через "Госуслуги" о всех манипуляциях с их электронными медицинскими картами, заявил 22 июня депутат Антон Ткачев.

""Новые люди" сегодня направили предложение правительству, Михаилу Владимировичу [Мишустину], которое обязывает уведомлять людей обо всех манипуляциях с электронными медкартами через "Госуслуги"", — приводит слова парламентария ТАСС. Известием Ткачев поделился в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

Депутат отметил, что для реализации идеи потребуется совмещение "Госуслуг" с системой Минздрава. При этом он уточнил, что в ряде случаев пользователь должен иметь возможность запретить использование этих персональных данных.

Ранее стало известно о запуске в Петербурге уведомлений судов через "Госуслуги".

Фото: ЗАКС.Ру


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