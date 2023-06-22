Беглов почтил память блокадников на Пискаревском кладбище

В Петербурге почтили память жителей блокадного Ленинграда в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. На Пискаревское кладбище на официальную церемонию приехали, как сообщает пресс-служба Смольного, губернатор Александр Беглов, полпред по СЗФО Александр Гуцан, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, некоторые депутаты ЗакСа, Госдумы, а также сенаторы.

Участники мероприятия возложили венки и букеты к памятнику Матери-Родины.

В четверг, 22 июня, траурные церемонии также прошли на Серафимовском и Богословском кладбищах.

В День памяти и скорби Беглов ранее заявил о единстве с главой государства в любви к своей стране.

фото: gov.spb.ru