Госдума поддержала пакет законопроектов о деятельности иноагентов и НПО

Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении пакет законопроектов, направленных на регулирование деятельности иностранных агентов и неправительственных организаций. Подписи под инициативами поставила группа депутатов во главе с председателем парламентской комиссии по противодействию иностранному вмешательству Василием Пискаревым ("Единая Россия").

Поправки предусматривают введение административной ответственности за работу в незарегистрированной в Минюсте иностранной или международной НПО. Речь идет о штрафах до пяти тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юрлиц.

В Уголовный кодекс вводится статья об ответственности за участие в работе незарегистрированной НПО лиц, ранее привлекавшихся к административной ответственности за аналогичное нарушение. В качестве наказания предусмотрены штрафы в размере 100-200 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до двух лет. За организацию работы такой НПО предусмотрено среди прочего лишение свободы на срок до трех лет.

Также депутаты намерены наделить Минюст правом выносить иноагентам предупреждения о недопустимости нарушения соответствующего законодательства. Для нарушителей закона планируется введение административной ответственности со штрафами до 50 тысяч рублей для физлиц, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей для юрлиц.

Законопроекты поступили на рассмотрение Госдумы 26 апреля.

Фото: ЗАКС.Ру