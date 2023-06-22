Комитет по культуре поддержит 26 негосударственных театров в Петербурге

В Петербурге подвели итоги конкурса на поддержку негосударственных театров, сообщили 22 июня в комитете по культуре. Субсидии предназначаются для постановки и показа спектаклей.

Всего на поддержку частных театров потратят 100,8 миллиона рублей. Деньги пригодятся им для подготовки спектаклей, оплаты аренды помещений и оборудования, а также коммунальных платежей. Средства распределят среди 26 театров, среди которых — "Русская антреприза" имени Андрея Миронова, "Комик-трест", "Театр К", театр "Лузорес" и другие.

"На счету у названных коллективов различные премии и награды, в том числе Российская национальная театральная премия "Золотая маска" и Высшая театральная премия Санкт‑Петербурга "Золотой софит"", — уточнили в комитете.

О выделении средств на поддержку театров сообщалось в минувшем марте. В прошлом году, по данным комитета, общий размер аналогичных субсидий составил 98,7 миллиона рублей.

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