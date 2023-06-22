Обвинение запросило 19 лет колонии для журналиста дагестанского "Черновика"

Государственное обвинение в ходе прений в Южном окружном военном суде запросило 19 лет колонии строгого режима для сотрудника дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, сообщила "Медиазона"*. Против журналиста выдвинуты обвинения в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и в организации ее финансирования (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ), а также в участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

Причиной возбуждения уголовного дела стало интервью, которое Гаджиев взял у главы благотворительного фонда "Ансар". По версии следствия, при этом он "сознательно не упоминал" о том, что часть собранных организацией денег направлялась в Сирию для финансирования группировки ИГИЛ**.

Гаджиев был задержан в июне 2019 года. Вину во вменяемых преступлениях он не признает.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

**Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России

Фото: ЗАКС.Ру