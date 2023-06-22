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Новости 18:34

Смольный хочет запретить беспилотным авто ездить по центру Петербурга и ЗСД с КАД

фото ЗакС политика Смольный хочет запретить беспилотным авто ездить по центру Петербурга и ЗСД с КАД

Комитет по транспорту Петербурга подготовил проект постановления об ограничении проезда на беспилотных автомобилях по части города. Документ 22 июня  опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте петербургской администрации.

В проекте постановления сказано, что запрет касается "высокоавтоматизированных транспортных средств 1 категории". Это беспилотные автомобили с водителем-испытателем, который находится на одном из передних сидений, поясняется в постановлении правительства России №309.

Комитет хочет ограничить их передвижения по Кольцевой автомобильной дороге и Западному скоростному диаметру, следует из документа ведомства. Также запрет касается Центрального и Адмиралтейского районов, Кадетской линии В.О., Кронверкской набережной, Московского проспекта, Пулковского шоссе, Приморского проспекта и Приморского шоссе. 

Это делается для минимизации опасности от эксплуатации беспилотных автомобилей, сказано в проекте постановления. Там же отмечено, что ограничения позволят защитить историческое и культурное наследие и обеспечить безопасность на мероприятиях. В документе добавили, что запрет вводится с учетом интенсивности движения общественного и грузового транспорта.

Напомним, ранее "Горэлектротранс",  разработчик Cognitive Pilot и производитель подвижного состава ООО "ПК Транспортные системы" подписали соглашение по созданию полностью беспилотного трамвая. Документ предполагает завершение работ в 2026-2027 годах.

София Саттарова


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