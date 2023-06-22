Дрозденко предложил ввести в школьную программу отдельный предмет о Великой Отечественной войне

Губернатор Ленинградской области считает нужным ввести в школьную программу отдельный курс истории Великой Отечественной войны в придачу к имеющимся урокам истории. Свое предложение он озвучил 22 июня в ходе поездки в Белоруссию.

"Мне кажется, что вот это всё мы должны прописать, создать, может быть, даже отдельную программу, и здесь надо не стесняться поддавливать Министерство просвещения, чтоб была отдельная программа, которая бы более подробно говорила о Великой Отечественной войне. При всем уважении, но когда смотришь учебник истории, то Великой Отечественной войне посвящено совершенно маленькое количество разделов", — говорит Дрозденко на видеозаписи, распространенной Telegram-каналом "Админка Ленобласти". Само выступление состоялось на презентации книги о войне, которая прошла в цитадели Брестской крепости.

Губернатор согласился, что на уроках школьники должны выучить историю "от Рюрика до сегодняшних дней". В связи с этим он призвал создать дополнительный курс о ВОВ по аналогии с уроками профессиональной ориентации. "Почему нам не ввести отдельный урок, который будет наших ребят воспитывать в духе патриотизма и в духе любви к Родине?" — задался вопросом он.

В конце мая депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с идеей создать единый учебник истории ВОВ для стран бывшего Советского Союза.

Фото: ЗАКС.Ру