Лантратова предложила разработать единый учебник истории ВОВ для стран бывшего Советского Союза

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила создать единый для стран бывшего СССР учебник истории Великой Отечественной войны, сообщил 31 мая RT со ссылкой на ее обращение к вице-премьеру Алексею Оверчуку. Депутат также попросила рассмотреть возможность включения подобного учебника в школьные программы государств — членов СНГ.

"Такой проект окажет противодействие попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны... Готова принять самое активное всестороннее участие в реализации данного проекта", — оповестила Оверчука о своих намерениях Лантратова.

Депутат заявила, что победа в Великой Отечественной войне играет роль объединяющей идеи для жителей постсоветского пространства, "несмотря на имеющиеся разногласия". В то же время это больше характерно для людей старшего возраста, добавила она.

"Во многих странах бывшего СССР молодежь, к сожалению, уже склонна больше доверять историческим "фейкам"", — посетовала Лантратова.

Накануне Лантратова обратилась в Минпросвещения с вопросом о том, как ведомство относится к идее установления запрета на пользование телефонами во время школьных уроков.

Месяцем ранее Минпросвещения сообщило о намерении завершить до 1 сентября текущего года апробацию нового учебника истории для 11 класса, содержащего раздел о спецоперации.