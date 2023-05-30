Лантратова поинтересовалась у Минпросвещения о возможности запрета телефонов на уроках

Первый запред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в профильное министерство с вопросом о его позиции касательно введения на государственном уровне запрета на пользование телефонами во время уроков. Запрос был составлен на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова, сообщило 30 мая РИА Новости.

В своем обращении Лантратова ссылается на неких "экспертов из числа педагогического и родительского сообщества", которые якобы "всё чаще заявляют о необходимости запрета использования учениками сотовых телефонов на уроках на государственном уровне". В связи с этим она попросила Кравцова "сообщить о возможной сформированной позиции Министерства по указанной проблематике".

Также Лантратова заявила, что на встречах с учениками, их родителями и педагогами в регионах идея запрета пользования телефонами на уроках находила поддержку присутствовавших. Большинство участников круглого стола с учителями и родителями, состоявшегося в марте, также высказались за запрет, написала она.

В то же время парламентарий отметила позицию ряда педагогов, которые "призывают учить школьников самостоятельно находить нужную информацию в интернете".

Ранее Лантратова предлагала разрешить школьникам ношение "патриотических" значков и выступала за введение квот на обучение в вузах вдов участников спецоперации.

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