Жителя Пензенской области арестовали по делу о госизмене

Житель города Заречный (Пензенская область) Максим Зотов стал фигурантом дела о государственной измене (ст. 275 УК). Как пишет "Коммерсант", в статусе обвиняемого его уже поместили под стражу.

По сведениям газеты, Зотову инкриминируют передачу секретных данных о российских военных сотрудникам СБУ. Обмен информацией производился в социальных сетях. Криминальные действия датируются прошлым годом.

Про подследственного известно, что в прошлом он был судим по статье о заведомо ложном доносе (ст. 306 УК) и по статье "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования" (ст. 296 УК).

Ранее стало известно об аресте в Мордовии 30-летней уроженки Украины, имеющей российский паспорт. По версии силовиков, ее госизмена заключалась в сборе сведений о сотрудниках ФСБ и важных объектах в регионе с тем, чтобы передать связанной с СБУ организации.

В нынешнем году статья о госизмене стала предусматривать возможность пожизненного заключения.

Фото: ЗАКС.Ру