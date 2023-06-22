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Новости 13:18

В Мордовии по делу о госизмене арестовали 30-летнюю украинку

фото ЗакС политика В Мордовии по делу о госизмене арестовали 30-летнюю украинку

Суд в Мордовии постановил заключить под стражу 30-летнюю местную жительницу, родившуюся на Украине, по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК), передает "Интерфакс". Под арестом она пробудет как минимум до 18 августа.

Силовикам известно, что после утери украинского паспорта в конце прошлого года фигурантке предоставили российское гражданство.

По сведениям ФСБ, женщина собирала сведения о сотрудниках этой спецслужбы и о стратегических объектах региона, пытаясь передать их подконтрольной СБУ организации. Свою вину она не отрицает.

Напомним, что законодательные поправки последнего времени позволяют присуждать пожизненное лишение свободы за госизмену.

фото: ЗАКС.Ру


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