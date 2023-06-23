У "Пионерской" появились волонтеры с информацией об альтернативных маршрутах на время ремонта станции

Близ станции метро "Пионерская" приступили к дежурству волонтеры с информацией о предстоящем ее закрытии на ремонт, сообщили 23 июня в комитете по транспорту. Пассажиров предупреждают и заодно информируют о маршрутах наземного транспорта на время работ на станции.

"Дежурство в будние дни — в две смены, утром и вечером в часы пик". Непосредственно в день закрытия станции на ремонт — 24 июня — волонтеры будут работать в течение дня", — уведомили в комтрансе.

Дежурить у "Пионерской" волонтеры будут до 27 июня.

Станция закроется на ремонт 24 июня. Согласно планам, работы продлятся до 22 августа. Для удобства горожан Смольный усилит движение общественного транспорта, запустив среди прочего три новых автобусных маршрута.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"/ (скриншот видео)