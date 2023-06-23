Нилов уверен в необходимости отмены ЕГЭ из-за "срывов и суицида" среди выпускников

В России следует отменить сдачу Единого государственного экзамена, полагает депутат Государственной думы Ярослав Нилов. Мнение парламентария приведено в его Telegram-канале.

ЛДПР, куда входит Нилов, подготовила соответствующий законопроект, который будет внесён в Госдуму 23 июня. В документе детально описывается процесс, каким образом можно отойти от ЕГЭ в пользу оптимальной системы оценки знаний.

Также Нилов аргументировал, почему среди прочих причин следует отойти от сдачи госэкзаменов.

"С удручающей регулярностью в открытом информационном пространстве появляются новости об инцидентах вокруг единого госэкзамена. Скандалы с завышением баллов в ряде регионов, с неработающими системами и техническими сбоями при обнародовании результатов, путаницей в самом механизме сдачи ЕГЭ. И, к глубочайшему сожалению, с психологическими срывами выпускников и ростом случаев суицида по итогам экзамена", - объяснил депутат.

Психологическое давление на выпускников отражается на том, как они сдают экзамен, поэтому результат не может считаться объективным мерилом знаний. В связи с этим следует отказаться от ЕГЭ и вернуться к системе классических экзаменов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказался в пользу отмены единого госэкзамена.

Фото: ЗАКС.Ру