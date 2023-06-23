Задолженность по кредиткам в мае достигла рекордного значения

В минувшем мае совокупная величина просроченной задолженности по кредитным картам в России достигла 225 миллиардов рублей, сообщил 23 июня "Коммерсантъ" со ссылкой на данные БКИ "Скоринг Бюро". Как уточнило издание, это максимальное значение в российской истории.

Всего за май банки выдали 2,105 миллиона кредитных карт на общую сумму 194,33 миллиарда рублей, что ненамного превышает аналогичные показатели для апреля. В то же время объем просроченной задолженности по кредиткам увеличился за месяц на 9%, впервые обогнав по темпам роста портфель сегмента.

В целом просрочка достигла 12% от величины портфеля. В количественном выражении задолженности имеются по 6% кредитных карт, что является рекордом с октября прошлого года.

Гендиректор "Скоринг Бюро" Олег Лазуткин назвал сложившуюся ситуацию новой для российского рынка. "Можно предположить, что банки могут начать корректировать кредитные политики, и в первую очередь это коснется массового сегмента, в котором и наблюдается подобный дисбаланс", — предположил он.

Ранее сообщалось о введении почти всеми крупными российскими банками комиссии за "стягивание" средств с карт.

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