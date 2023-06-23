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Новости 12:29

Краснов распорядился изучить обоснованность тарифов энергосбытовых компаний

фото ЗакС политика Краснов распорядился изучить обоснованность тарифов энергосбытовых компаний

Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что отдал поручение проверить энергосбытовые компании в российских регионах по поводу возможного включения в тарифы необоснованных расходов. Заявление прозвучало 23 июня в ходе визита силовика в Оренбург.

"Надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще, в целом, по тарифам энергосбытовых компаний. Надо, чтобы энергосбытовые компании свои необоснованные траты не включали в тариф", — приводит ТАСС слова Краснова, произнесенные на встрече с местными жителями.

Неделей ранее Краснов высказался против отмены моратория на проверки бизнеса.

Фото: Генпрокуратура РФ


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