В России могут запретить цветные пластиковые бутылки

Цветные пластиковые бутылки могут запретить в России уже в следующем году, сообщили 23 июня "Известия" со ссылкой на документы Российского экологического оператора (РЭО). Причиной этого называют сложности с сортировкой и переработкой подобной тары.

В целом в 2024 году под запрет в стране может попасть до пяти видов пластиковой упаковки, а к 2030 году их количество может вырасти до 20. Соответствующие планы прописаны в федеральном проекте "Экономика замкнутого цикла", говорится в презентации РЭО. Сама презентация уже была представлена на совещании в Минпромторге, сообщил "Известиям" один из его участников. Непосредственно в самом операторе изданию подтвердили, что федеральный проект ориентируется на обозначенные сроки.

Смысл подхода заключается в отказе от тары, которую сложно или попросту невозможно перерабатывать. На первом этапе речь идет об отказе от использования ПЭТ-тары различных цветов. Также кандидатами на запрет в первую очередь оказались тонкая термоусадочная пленка, сетки для овощей и фруктов, пакеты с донышком дой-пак и пластиковые капсулы для кофе.

Глава РЭО Денис Буцаев заметил, что оператор выступает за "поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы".

В Минпромторге также составили свой перечень предлагаемых к запрету видов пластика для представления в правительство, отметили "Известия". Сам список содержит четыре позиции, одну из которых занимают цветные бутылки. Помимо них, ведомство предлагает запретить термоусадочную пленку, тару с этикеткой из ПВХ и приготовленную с использованием нерастворимого клея упаковку. Сроки ввода ограничений документ не содержит.

Ранее РЭО выступил с идеей запретить россиянам выбрасывать одежду в мусорные контейнеры.

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