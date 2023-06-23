В Петербурге к "Алым парусам" выпустят лимитированную серию "Подорожника"

По случаю грядущего праздника выпускников "Алые паруса" в кассы петербургского метрополитена поступит лимитированная серия проездных "Подорожник", приуроченная к этому событию.

Приобрести обновлённые "Подорожники" можно будет с утра 24 июня - в день события, о чём проинформировали в комитете по транспорту.

Тираж карточек - 50 тысяч экземпляров.

Отметим, что в этом году "Алым парусам" исполнится 55 лет. Впервые праздник прошёл 27 июня 1968 года.

Напомним также, что городской общественный транспорт будет работать всю ночь во время "Алых парусов".

Фото: ЗАКС.Ру