Более 900 тысяч студентов завершат учебу в вузах в этом году

В общей сложности около 916 тысяч студентов вузов завершат обучение в 2023 году, поделилась 23 июня сведениями вице-премьер Татьяна Голикова. Из них 197 тысяч человек приходится на инженеров, отметила она.

"Мы ожидаем, что на рынок труда выйдут порядка 197 тысяч инженерных кадров для как раз того самого технологического суверенитета и приоритетов, которые мы определяем", — приводит ТАСС слова чиновницы.

Что касается учреждений среднего профессионального образования, то в этом году они подготовили 812 тысяч выпускников, из которых 129 тысяч уже имеют работу. Еще почти 338 тысяч человек уже определились с дальнейшим трудоустройством, следует из слов чиновницы. Что касается прочих выпускников, то "некоторые из них продолжат обучение, это порядка 100 тысяч, часть из них уйдет в ряды Вооруженных сил как срочники, часть в декрете", добавила Голикова. По ее словам, не определились с дальнейшей судьбой около 18 тысяч выпускников колледжей.

Ранее Заксобрание Петербурга одобрило в первом чтении проект об увеличении до двух лет срока моратория на испытания при приеме на работу выпускников вузов.

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