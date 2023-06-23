СК по Петербургу заинтересовался обрушением штукатурки на улице Рубинштейна

Управление Следственного комитета по Петербургу занялось проверкой по факту обрушения части штукатурки с "довлатовского дома" на улице Рубинштейна, 23. Инцидент произошёл минувшей ночью.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются очевидцы и жильцы указанного дома", - поделились в пресс-службе петербургского СК.

После проведения комплексной проверки следователи примут процессуальное решение.

Напомним, часть фасада дома на Рубинштейна обрушилась на тротуар в районе половины первого ночи. В результате происшествия никто из людей не пострадал, однако на припаркованном рядом автомобиле осталась вмятина.

Фото: ЗАКС.Ру