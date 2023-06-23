Кипшидзе: РПЦ выступает за прекращение дел об оскорблении чувств верующих в случае раскаяния в соответствии с УК

Количество судебных приговоров по статье об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ) минимально, а введение этой статьи в законодательство было вполне оправданным, заявил РИА Новости замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. При этом он отметил, что церкви случается самой выступать за прекращение таких дел, однако условием для этого становится деятельное раскаяние в смысле, предусмотренном Уголовным кодексом.

"Церковь всегда выступает за то, чтобы такие уголовные дела прекращать за примирением сторон", — поведал Кипшидзе. В качестве оснований для смягчения позиции РПЦ в таких делах он назвал признание человеком своей вины и деятельное раскаяние "в смысле Уголовно-процессуального кодекса". При этом он уточнил, что имеет в виду не церковное раскаяние, "а то, которое предусматривает УК".

Говоря о самой статье, касающейся защиты чувств верующих, Кипшидзе заявил, что церковь считает ее введение в УК обоснованным. "Эта норма выполняет функцию предотвращения или превенции преступлений, направленных на унижение достоинства верующих и надругательство над религиозными символами традиционных религий России", — поделился мнением он, аргументировав свою позицию "незначительным" количеством приговоров по этой статье.

Месяцем ранее в РПЦ выступили за корректировку российского законодательства с учетом норм нравственности.

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