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Муниципал 16:22

КПЗ одобрил законопроект о сохранении рабочих мест мобилизованных муниципалов

фото ЗакС политика КПЗ одобрил законопроект о сохранении рабочих мест мобилизованных муниципалов

Члены комитета по законодательству в Законодательном собрании Петербурга 23 июня поддержали законопроект, согласно которому муниципальные служащие, который были мобилизованы или решили подписать контракт с Министерством обороны, смогут сохранить за собой рабочее место. Также документ запрещает увольнять таких сотрудников, а период службы будет включен в стаж муниципальной службы. 

- Из важного, на мой взгляд, приостанавливая муниципальную службу, мы не приостанавливаем исчисление стажа муниципальной службы для тех представителей местной власти, которые принимают участие в рамках мобилизации или контрактной службы в специальной военной операции, - сказал глава комитета Всеволод Беликов

Законопроект, в случае его принятия, будет распространяться на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, когда президентом была объявлена частичная мобилизация. 

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющим гражданам с судимостью подписать контракт с Минобороны

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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