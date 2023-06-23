В военном госпитале Петербурга вручили первые обещанные Лепсом и Басковым миллионы за подбитые танки Leopard

В петербургском 442-м окружном военном госпитале Минобороны состоялась церемония вручения сертификатов бойцам СВО, которые смогли подбить технику Вооружённых сил Украины, пишет "Фонтанка".

Ранее в ходе выступления "Русской медиагруппы" в рамках нулевого день ПМЭФ исполнители Григорий Лепс и Николай Басков пообещали военным, задействованным в спецоперации, выплатить из своего кошелька по миллиону рублей за уничтоженную украинскую технику, в том числе — танки Leopard.

Всего в церемонии было вручено четыре денежных сертификата.

"Очень благодарны артистам, прежде всего Григорию Лепсу, Николаю Баскову, которые поддержали [идею владельца "Русской медиагруппы"] Владимира Киселёва. Мы вручаем четыре сертификата. Два из них — по миллиону рублей, два из них — по 700 тысяч рублей за подбитую тяжелую бронетехнику", — высказался ведущий мероприятия.

Во время этого же события вице-губернатор Олег Эргашев объявил, что в гражданских больницах Петербурга начнут лечить бойцов СВО.

Фото: unsplash