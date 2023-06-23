Экс-депутат МО "Финляндский округ" стал заместителем главы комитета по образованию

Новым заместителем председателя комитета по образованию Петербурга стал Павел Розов. До перехода на работу в Смольный он был депутатом МО "Финляндский округ" и работал в образовательной сфере. Информацию ЗАКС.Ру подтвердил глава округа Игорь Кудинов. В ведомстве он будет координировать работу отдела общего образования и отдела аттестации и повышения квалификации педагогических кадров.

- Он написал, что сложил с себя полномочия в связи с переходом на государственную службу. Обидно и досадно, конечно, что депутатский корпус [сократился]. Карьерный рост приветствуется, - сообщил Кудинов.

Карьеру в образовании Розов начал в 2000 году, с должности учителя в гимназии № 470. В 2009 году стал самым молодым директором школы в Петербурге, возглавив лицей № 126. До недавнего времени возглавлял Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий. Путь муниципального депутата начал в 2014 году, избравшись в совет МО "Финляндский округ" от "Единой России". В 2019 году успешно переизбрался в шестой созыв.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о назначении бывшей сотрудницы комитета территориального развития Юланы Савиной на пост временно исполняющего обязанности главы нового управления по внутренней политике.

Константин Леньков / Фото СПбЦОКОиИТ